２０日の香港マーケットは、主要８５銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４３．０４ポイント（０．１７％）高の２５１６５．９４ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が７．０４ポイント（０．０８％）高の９０１３．２７ポイントと５日ぶりに反発した。売買代金は２８５２億８５８０万香港ドル（約５兆３８９０億円）となっている（１９日は２７８２億１８３０万香港ドル）。好業績銘柄の物色が相