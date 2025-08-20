19日午前、鹿角市の山林で草刈りをしていた62歳の男性が斜面から滑落し、死亡しました。死亡したのは岩手県八幡平市の会社員、及川好隆さん62歳です。 鹿角警察署の調べによりますと及川さんは19日午前9時20分ごろ、鹿角市八幡平の山林で会社の同僚6人と草刈りをしていた際、斜面から約2メートル下に滑落しました。及川さんは意識不明の状態で病院に運ばれましたが、頭を強く打っていて、約4時間後に死亡が確認されました