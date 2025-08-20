北秋田市は19日からの大雨により、土砂災害警戒情報が発表され災害の危険が高まっているとして、綴子地区の785世帯1768人に警戒レベル4にあたる避難指示を発令しました北秋田市では、これまでに阿仁地区の175世帯322人に高齢者等避難を出しています。