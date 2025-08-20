ライフネット生命保険は8月19日に、20〜40代の未就学児または小学生の子どもを持つ男女を対象に実施した、「子育て世帯における物価上昇と食費に関するアンケート調査」の結果を発表した。同調査は6月に行われ、1053名から回答を得ている。●9割が物価高を実感調査対象者に、最近の物価上昇による家計への影響を尋ねたところ、「非常に影響している」と「やや影響している」を合わせた割合は91.9％に達した。過去1年間で、家