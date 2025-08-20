小幅な値上がりが続いていた、県内のレギュラーガソリンの最新の平均小売価格は、前の週と同じ、1リットルあたり172円80銭でした。来週も、小幅な値動きで推移する見通しです。レギュラーガソリンの平均小売価格は、小幅ではあるものの、前の週まで2週続けて値上がりしていました。18日時点の価格は、1リットルあたり172円80銭で、前の週と同じ価格でした。政府による石油元売り各社への補助金が少なくなっていたもの