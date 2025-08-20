ボートレースとこなめのヴィーナスシリーズ第11戦「常滑シンデレラカップ」は20日、2日目が終了した。初日2、4着の加藤奈月（37＝福井）が2日目4Rで山本梨菜、西橋奈未の初日1stドリーム組らを相手に堂々と逃げ切り、今シリーズ初勝利を挙げた。「前検が良くなくてペラを叩く予定だった。でも、今井美亜さんと話してノーハンマーで走った。1走目からいい感じ。乗りやすいし足は全体にいい。前操者（中野仁照）さまさま。この