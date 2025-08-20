【モデルプレス＝2025/08/20】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）による10枚目のシングル「Handz In My Pocket」（読み：ハンズインマイポケット）が10月22日にリリースされることがわかった。イメージポスターが公開された。【写真】JO1、サマソニでダイナミック演出◆JO1、10枚目シングル決定今作のキャッチコピーは、“You‘ll never guess what’s in my pocket. 表になった瞬間、ゲームは変わる”。隠してき