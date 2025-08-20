名古屋グランパスは８月20日、GKシュミット・ダニエルの負傷を発表した。今季に名古屋に加入した33歳は、今年１月に右膝内側半月板損傷、５月には右臀部肉離れと怪我に苦しんできた。そこから復帰を果たし、８月13日に開催された天皇杯ラウンド16の東京ヴェルディ戦で先発したが、71分に負傷交代していた。 その後のMRI検査の結果、左ハムストリング肉離れと診断。全治期間は未発表だ。またも苦境に直面したシュミッ