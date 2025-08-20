役目を終えた特急サンダーバードの車両が、体験型レストランに生まれ変わりました！京都の梅小路エリア活性化プロジェクトとして、廃線の高架を使った、列車型レストラン「FUTURE TRAIN」が、８月２０日に先行オープンしました。役目を終えた「特急サンダーバード」６８１系が、「未来行きの列車」をコンセプトにした、カラフルな車体に大変身！レストランには、食堂車をモチーフにしたエリアや、バーカウンター、ボックス