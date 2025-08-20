右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りしているドジャース・佐々木朗希投手（23）が、20日（日本時間21日）に傘下マイナーで2度目のリハビリ登板に臨むことが決まった。傘下3Aオクラホマシティーの一員として、敵地でタコマ戦に先発する。試合開始は日本時間午前11時5分。佐々木は今月14日、3Aアルバカーキ戦に先発。負傷後初実戦は2回0/3を投げ6安打3失点で、41球を投げて最速は95・7マイル（約154キロ）だ