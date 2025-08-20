レスリングの全国大会で優勝した小学生3人が県庁を訪れ、谷副知事に活躍を報告しました。2年間公式戦負けなしの6年生・浦田沙椰さんは「オリンピックで活躍できるようになりたい」と今後の活躍を誓いました。優勝報告に訪れたのは潟上市の追分勲武館レスリングスポーツ少年団の選手たちです。レスリング経験1年未満で初優勝を果たした鈴木利奈さん。2連覇達成は石澤凛花さん。そして、この大会3連覇浦田沙椰さんです。3人は