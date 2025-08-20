早くも新米の便り。滋賀県高島市では早場米の出荷が始まりました。滋賀県高島市では８月２０日、近江米の極早生品種「ハナエチゼン」の出荷に向けた検査が行われました。刈り取られたばかりの新米を検査官が専用の器具を使い入念にチェックします。見ているのは色や形、虫による被害がないか、など。今年は梅雨明けが早く雨も少なかったため出来が心配されましたが、水の管理を徹底するなどの対策をしたことで、ツヤやカタチ