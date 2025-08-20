兵庫県豊岡市の映画館に期間限定でかわいらしい駄菓子屋がオープンしました。１９２７年創業の映画館「豊岡劇場」。その一角に期間限定でオープンしたのが小さな店員さんたちが出迎える駄菓子屋です。豊岡市内で地域活性化などを手がけるコンサル会社などが子どもたちに経営について学んでもらおうと企画。地元の小学生１４人が日替わりで接客を行います。店では約２０種類の駄菓子などを扱っていて、商品をＰＲするポップ