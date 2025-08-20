マカロニえんぴつが、デビュー10周年を記念したワンマンライブを9月4日に東京 下北沢SHELTERにて開催する。 （関連：マカロニえんぴつというバンドと音楽の“祝福の祭典”デビュー10周年、初スタジアムワンマン2日目をレポート） 本公演は『10th Anniversary Live「下北沢SHELTER」』と題し、10年前にバンド初のワンマンライブを行った思い出の地 下北沢SHELTERにて特別な一夜を届けるという。 チケ