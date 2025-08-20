JR西日本によりますと、きょう(20日)午後4時15分ごろから、大雨の影響でJR伯備線の黒坂～江尾間で徐行運転しています。このため、JR伯備線の新見～上石見間の一部の列車に約40分の遅れや運休が出ているということです。 【写真を見る】【JR伯備線】大雨の影響で黒坂～江尾間で徐行運転新見～上石見間の一部列車や特急「やくも号」に遅れや運転取り止め【岡山午後5時50分】 以下の列車は一部区間で運転