米投資ファンドのバリューアクト・キャピタル・マネジメントが２０日付で関東財務局に提出した大量保有報告書で、宝ホールディングス株を９．８４％（共同保有分を含む）取得したことが判明した。 保有目的は「純投資及び経営陣への助言又は状況に応じて重要提案行為等を行うこと」としている。報告義務発生日は８月１３日。 出所：MINKABU PRESS