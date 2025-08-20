福岡県警は20日、乗用車内で後輩の20代女性職員に無理やりわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつの疑いで、当時粕屋署の交通第1課長だった警部下川陽一容疑者（52）＝同県太宰府市＝を逮捕した。「誤認逮捕です」と容疑を否認している。今後、懲戒処分を検討する。逮捕容疑は5月3日午後6時50分ごろ、同県久山町の駐車場などで、警部の立場を利用し、女性にキスをしたり下半身を触らせたりした疑い。県警によると、下川