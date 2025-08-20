20日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝147円台後半で取引された。午後5時現在は前日比08銭円高ドル安の1ドル＝147円62〜64銭。ユーロは66銭円高ユーロ安の1ユーロ＝171円90〜94銭。東京株式市場で日経平均株価が大幅に下落し、比較的安全な資産とされる円を買いドルを売る動きが出た。国内の長期金利が上昇し、市場では「日米の金利差縮小を意識した円買いも入った」（外為ブローカー）との声があった。米国で開かれる