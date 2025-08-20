日銀が２０日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４７円６２～６４銭と前営業日に比べ０８銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１７１円９０～９４銭と同６６銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１６４４～４６ドルと同０．００３９ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS