与田祐希が自身のInstagramを更新。乃木坂46の全国ツアーを観戦した時のオフショットを披露した。 【写真】乃木坂46・3期OGメンバーと一緒に『真夏の全国ツアー』香川公演に参戦した与田祐希 ■与田祐希が乃木坂46『真夏の全国ツアー2025』香川公演に参戦を報告 乃木坂46は、7月5日の北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナから『真夏の全国ツアー2025』がスタート。静岡、大阪