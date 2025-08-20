大阪・道頓堀のビル火災。消防隊員２人が死亡したのは活動開始から約１０分後とみられます。火災の発生から２日。８月２０日も現場の献花台には大勢の人が訪れ、手を合わせていました。（隊員が搬送された病院の関係者）「（隊員を）運んできた救急隊員が崩れ落ちていたと聞いた。ものすごい状況だったと」１８日、大阪市中央区宗右衛門町で６階建てと７階建てのビル２棟が焼ける火災があり、浪速消防署の消防司令・森貴志