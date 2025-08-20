出会い系アプリの利用をきっかけに、米沢市の男性が多額の現金など、380万円をだまし取られる詐欺被害にあいました。 8月3日、米沢市に住む60代の男性が、スマートフォンで出会い系アプリを使っていたところ、アプリで知り合った相手から「Hクラブの受付係」というLINEアカウントを紹介されました。 このアカウントから複数の女性の写真が送られてきたことから、1人を選んだところ、5000円の登録料が必要だと言われたとい