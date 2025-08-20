【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Awich×ALIによる主題歌「黄金の彼方」が使用された、劇場先行版『ゴールデンカムイ』札幌ビール工場編の本予告映像が解禁された。 ■Awich×ALIによる主題歌「黄金の彼方」が鳴り響く本予告が完成 原作がシリーズ累計3,000万部を突破し『マンガ大賞 2016』第1位や『第 22 回手塚治虫文化賞』マンガ大賞など数多くの賞に輝いている大人気TVアニメ『ゴールデン