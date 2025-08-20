今日20日(水)、活動が活発な前線の影響で、東北北部で記録的な大雨となっている所があります。明日21日(木)にかけても活発な雨雲がかかり、さらに雨量が多くなるでしょう。特に、今日20日(水)夜遅くから明日21日(木)未明にかけては青森県、秋田県、岩手県では線状降水帯が発生して、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。今日20日(水)東北北部で記録的な大雨今日20日(水)、前線が北日本に停滞し、前線や低気圧に