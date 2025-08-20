金沢21世紀美術館で行われている「プレバト才能アリ展」、来場者数3万人を突破しました。記念すべき3万人目の来場者となったのは、神奈川県茅ヶ崎市から訪れた吉田直樹さんの家族です。吉田望さん「ビックリしました」吉田直樹さん「良い記念になりそうです」長女の凛々ちゃんと次女の莉緒ちゃんは、毎週プレバトを見ていて、たくさんの作品を見るのを楽しみに来たといいます。吉田凛々ちゃん「浜ちゃんがおもしろくて、絵も上手だ