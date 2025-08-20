全日空は19日、小松空港と羽田を結ぶ空の便を、10月下旬から1日2往復に減便すると発表しました。かつてのドル箱路線の突然の減便発表に衝撃が広がっています。20日午前11時前、小松空港に着陸した羽田からの便、10月からは運航を取りやめることになります。全日空は現在、1日4往復運航していますが、10月26日からの冬ダイヤでは朝と夜の2往復だけとなり、小松−羽田便は日本航空と合わせて1日8往復となります。渡邉百音フィールド