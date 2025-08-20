【Nintendo Live 2025 TOKYO】 10月4日、5日 開催予定 会場： 東京ビッグサイト南1・2ホール 東京都江東区有明3-11-1 任天堂は「Nintendo Live 2025 TOKYO」を10月4日、5日にわたって東京ビッグサイト南1・2ホールにて開催する。8月20日から一般抽選応募の受付を開始した。 応募には「Nintendo Today!」を経由する。アプリ内ホーム画面のエ