バイク代金の一部を受け取ったにもかかわらず納車しなかったとして、警視庁が詐欺の疑いで、東京都東村山市のバイク販売店「多摩サイクル」や男性オーナー（65）の自宅を家宅捜索していたことが20日、捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者によると、家宅捜索が行われたのは4日。警視庁に「購入したバイクが納車されない」などの相談が7月末までに120件以上寄せられており、被害総額は5千万円を超えるとみられる。客はオ