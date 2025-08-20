福岡県の中古EVのリース事業で貸し出される予定のEV＝20日午後、福岡市福岡県は20日、中古電気自動車（EV）のリース事業に参入したと発表した。返却後に使用済み蓄電池からレアメタル（希少金属）を抽出し、国内で再利用するのが特徴で、中国などからの輸入に頼る資源の海外流出を防ぐ狙いがある。県によると、全国の自治体では初の取り組みという。県が目指すEV蓄電池の循環システム構築の一環。服部誠太郎知事は福岡市で記者