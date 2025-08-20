五十幡は侍ジャパンにも選ばれるなど、足が武器となっている（C）産経新聞社日本ハムの韋駄天、五十幡亮太が、自身初のタイトル獲得へ向け奮闘中だ。8月13日のロッテ戦（エスコンフィールド）に「1番・中堅」で先発出場すると、初回の第1打席で四球を選んで出塁すると、2番・水谷瞬の打席で二盗を決め、この盗塁で自身初のシーズン20盗塁をマークした。さらに一死二塁から3番・野村佑希の打席でも三盗を決めてみせた。ここまで