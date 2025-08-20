高松北警察署 19日、高松市庵治町で見つかった遺体の身元は、神戸市の40代の男性だと確認されました。警察によると、この男性は14日午後7時半ごろに神戸港を出発し、15日午前0時15分ごろに高松港に入港したフェリーに荷物が置かれたまま行方が分からなくなっていた男性と歯の治療痕の特徴などが一致したということです。警察は事件や事故の可能性は低いとみています。