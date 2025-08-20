２０日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて０８銭円高・ドル安の１ドル＝１４７円６２〜６４銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、６６銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１７１円９０〜９４銭で大方の取引を終えた。