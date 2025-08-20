ジャスティン・ビーバーの妻で、モデルから起業家へ転身したヘイリー・ビーバー（28）は仕事のペースを下げる予定はないという。ヘイリーは最近、自身の美容ブランド「ロード」を最大10億ドル（1478億円）と推定される取引でe.l.f. ビューティーに売却、現在もチーフ・クリエイティブ・オフィサー兼イノベーション責任者を務めるほかe.l.f. のコ