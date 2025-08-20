お盆も明けて、いよいよ夏も終盤へ。まだまだ真夏？それとも晩夏？ビミョーなこの時期の気分にぴったりなカフェメニューはどれ？ ほろ苦く香り豊かな抹茶をすっきりと味わうティービバレッジが登場 / スターバックスコーヒー 2025年8月18日より、ほろ苦く香り豊かな抹茶をすっきりと味わう『涼み 抹茶 ムース ティー』が発売になりました。うだるような暑さが続くこの時季にも