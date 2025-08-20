岡山県北西部の6つの自治体が要望書を提出 岡山県北西部の6つの自治体は、地域に分娩できる医療機関が少ないとして岡山県に体制の充実を求めました。 要望書を提出したのは岡山県の北西部にある真庭市、高梁市、新見市美咲町、吉備中央町、新庄村の市長、町長らです。 要望書では、現在、県北西部で唯一分娩可能な医療機関は真庭市の落合病院だけであり、落合病院には常勤2人、非常勤1人の産婦人科医しかいないとして