夏とえいば「手持ち花火」ですが、最近では、遊べる場所が限られているのが現状です。そんな中、県内の公園でも手持ち花火を解禁する動きがあります。その理由を取材しました。夏休みシーズン真っただ中。東京・台東区にある花火専門店では…。（記者）「たくさんのお客さんでにぎわっています」（客）「毎年ここで。買いに来ているんです」（客）「1本ずつ買えるのがいいな と思いました」1本数十円から買うことができる手