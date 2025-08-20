20日午前、北安曇郡小谷村の国道148号のトンネル内で普通乗用車と大型トラックが正面衝突する事故がありました。消防によりますと、子どもを含む男女6人が搬送されましたがけがの程度は分かっていません。前方が破損したトラック。20日午前11時すぎ、小谷村の国道148号の平倉トンネル内で普通乗用車と大型トラックが正面衝突しました。消防によりますと、この事故で普通乗用車に乗っていた70代と60代の男女、4歳、10歳、12歳の子ど