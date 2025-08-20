◆パ・リーグ日本ハム―オリックス（２０日・エスコンフィールド）オリックス・宮城大弥投手が、２１日の日本ハム戦（エスコン）で復帰することが決まった。下半身のコンディション不良が回復し、７日の楽天戦（楽天モバイル）以来の１軍マウンド。「（打者）一人一人、楽しみながら投げられれば」と表情は明るかった。今季は１７試合で４勝３敗、防御率２・５５と勝ち星に恵まれていない状況。「運もあるし、先発の仕事をし