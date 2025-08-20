◆パ・リーグソフトバンク―西武（２０日・みずほＰａｙＰａｙ）【西武】１（遊）源田、２（中）高松、３（左）渡部聖、４（一）ネビン、５（三）山村、６（指）デービス、７（右）外崎、８（捕）炭谷、９（二）滝沢、▽投＝松本【ソフトバンク】１（二）野村、２（遊）今宮、３（指）近藤、４（一）山川、５（左）柳町、６（中）牧原大、７（三）ダウンズ、８（捕）海野、９（右）佐藤直、▽投＝上沢