【モデルプレス＝2025/08/20】ABEMA「今日、好きになりました。-台北編-」に出演していたアンジーひよりが8月19日、自身のInstagramを更新。初ランウェイでの美しい脚のラインを公開し、話題を呼んでいる。【写真】「今日好き」出身美女、圧巻美脚披露◆アンジーひより、初ランウェイで美脚披露アンジーは「LANDCOM ANNEX 初めてのランウェイ、、、足ガクガクでした、、笑」とイベント出演を報告。「ちょー楽しかったです！！」と