文化審議会は20日、ローマ字の表記について、現在広く使われている「ヘボン式」を採用するとの内容を阿部俊子文部科学相に答申した。本年度中に現行表記法を定めた内閣告示が改定され、ローマ字表記の在り方が約70年ぶりに変わる。