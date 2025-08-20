スマートウオッチをサウナの熱から守る専用カバー「ネツモリ」（東邦ガス提供）東邦ガスは20日、スマートウオッチをサウナの熱から守る国内初の専用カバー「ネツモリ」を発売した。サウナ中に自分の心拍数や脈拍を把握したいという需要に応えた。100度のサウナで端末の表面温度を最大20分間にわたり40度以下に保つことができ、高温下での誤作動や故障から守る。希望小売価格は4980円で、ヨドバシカメラの川崎市の1店舗を除く全