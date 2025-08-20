HYBE MUSIC GROUPレーベルのADORが、本日8月20日に副代表のイ・ドギョンを新代表取締役に選任したことを発表した。 （関連：HYBEからデビューの新グループKATSEYE「Touch」バイラルヒットドキュメンタリーが世界中で話題に） ADORは、新代表の選任理由について、アルバムや公演など、アーティストの活動企画／マネジメントを行うレーベルとしての運営を本格化するためだとしている。