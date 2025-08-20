気象台は、午後5時52分に、大雨警報（土砂災害）を秋田市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】秋田県・秋田市に発表 20日17:52時点秋田県では、21日昼前まで土砂災害に、21日未明まで低い土地の浸水に、20日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■秋田市□大雨警報【発表】・土砂災害20日夜のはじめ頃から21日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量30mm■能代市□大雨警報・土