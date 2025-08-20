地球に接近する小惑星アポフィスの観測に挑む欧州宇宙機関の「RAMSES（ラムセス）計画」に日本が機器や探査機打ち上げ用ロケットを提供し参加を目指すことが20日、分かった。文部科学省が2026年度予算の概算要求に盛り込む。