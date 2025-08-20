九州の大雨で、熊本県上天草市にある気象庁の観測所の雨量計が浸水し、11日朝から12日夕方まで観測できない状態となっていたことが20日、同庁への取材で分かった。観測所は地形などを考慮してリスクが低い場所に設置するため、担当者は「浸水してしまうのは珍しい」としている。気象庁によると、上天草市では11日朝に大雨特別警報が発表された。観測所は無人で運用され、周辺には水田や集落がある。浸水の詳しい原因は分かって