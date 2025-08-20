全国高校総体は２０日、広島市のひろしんビッグウェーブで競泳の女子４００メートル個人メドレー決勝が行われ、高山紫妃（しき）（埼玉・武南２年）が４分４１秒３３で優勝した。２位に３秒近い差をつけて圧勝しても、高山の口をついて出たのは「とりあえず優勝できてよかった」。２連覇を狙った２００メートル個人メドレーでは２位に終わっただけに、喜びより安堵（あんど）の表情を浮かべた。最初のバタフライで２番手につ