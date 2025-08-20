複数の表記の仕方が混在しているローマ字について、英語の発音に近い「ヘボン式」を基本とするルールに変更されます。ローマ字には「新宿」を「Sinzyuku」と表記する「訓令式」と「Shinjuku」と表記する「ヘボン式」があります。1954年の内閣告示でこれまで「訓令式」が基本とされましたが、現在は「ヘボン式」の方が広く使われている実態があります。ローマ字表記の見直しを検討していた文化庁の審議会は20日、「ヘボン式」の表記