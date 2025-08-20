気象台は、午後5時43分に、洪水警報を安来市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】島根県・安来市に発表 20日17:43時点東部では、20日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■安来市□洪水警報【発表】20日夜のはじめ頃にかけて警戒