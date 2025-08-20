イランから強制送還されたアフガニスタン人を乗せたバスが衝突事故を起こした＝１９日、アフガニスタン・ヘラート/@Ahmadmuttaqi01/X（ＣＮＮ）イランから強制送還されたアフガニスタン人を乗せたバスが１９日に衝突事故を起こして炎上し、数十人が死亡した。ヘラート州知事の報道官によると、幹線道路での衝突事故により少なくとも７６人が死亡した。犠牲者には男性、女性、子どもが含まれているという。報道官によれば、バスはイ